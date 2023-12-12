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        Manisalı kuaförler Antalya'dan 2 kupayla döndü

        Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Antalya'da düzenlenen "Kuaförler Yarışıyor" yarışmasında türban kategorisinde birincilik ve üçüncülük kupası kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:59
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        Manisalı kuaförler Antalya'dan 2 kupayla döndü
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        Manisa Berberler ve Kuaförler Odası, Antalya'da düzenlenen "Kuaförler Yarışıyor" yarışmasında türban kategorisinde birincilik ve üçüncülük kupası kazandı.

        Türkiye’nin birçok ilinden yarışmacının katıldığı organizasyonda, Manisalı kuaförlerden Azize Akgün türban kategorisinde birinci, Sultan Kırmızıkaya ise üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye girenleri tebrik eden Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adem Şahin, "Yarışmada dereceye giren kuaförlerimiz bizleri gururlandırdı. İlimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Şahin, yarışmayı düzenleyen Antalya Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası Başkanı Tolgahan Demir ve Kamil Zor'a da teşekkür etti.

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