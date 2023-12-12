Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yarın ERA Nymburk'a konuk olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yarın ERA Nymburk'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

        CEZ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.30'da başlayacak.

        Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlıkları devam eden John Roberson, Daron Russell, James Anderson ve Sinan Sağlam karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Kulüp başkanı Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, iki kulvarda birden mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Uzun zamandır haftada iki maç yapıyoruz. Şanssız sakatlıklar da yaşadık. Ancak, rekabetçi kimliğimiz ile mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki gruptan çıkacağız. Takımımıza ve teknik heyetimize bu maçta başarılar diliyorum. Ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Grubun diğer müsabakasında ise yarın Fransa temsilcisi BCM Gravelines-Dunkerque ile İspanya'nın Casademont Zaragoza takımı karşı karşıya gelecek.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubundaki ilk maçından mağlup ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Manisa'da sis etkili oldu
        Manisa'da sis etkili oldu
        Manisa potada Avrupa'da telafi peşinde
        Manisa potada Avrupa'da telafi peşinde
        Manisa FK'da Ayberk şoku
        Manisa FK'da Ayberk şoku
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı
        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı
        Manisa'da öldürülen iki kardeş toprağa verildi
        Manisa'da öldürülen iki kardeş toprağa verildi
        Manisa'da 4 yıl sonra festival heyecanı; 7 ton mesir macunu karılmaya başla...
        Manisa'da 4 yıl sonra festival heyecanı; 7 ton mesir macunu karılmaya başla...