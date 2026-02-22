Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:32 Güncelleme:
        AK Parti'li Arınç Manisa'da gençlerle buluştu

        AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa'da gençlerle bir araya geldi.

        AK Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arınç Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide gençlere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.


        Yapılacak her işin en iyi şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Arınç, "En iyi şekilde yapacaksınız ki talip olduğunuz görev ve makamlarda da başarılı olabilesiniz. Makam ve koltuklar insanı yüceltmez, siz oturduğunuz makamı yaptığınız işlerle yüceltirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Arınç, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmaları anlattı, gençlerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

