AK Parti'li Arınç Manisa'da gençlerle buluştu
AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa'da gençlerle bir araya geldi.
AK Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arınç Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide gençlere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.
Yapılacak her işin en iyi şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Arınç, "En iyi şekilde yapacaksınız ki talip olduğunuz görev ve makamlarda da başarılı olabilesiniz. Makam ve koltuklar insanı yüceltmez, siz oturduğunuz makamı yaptığınız işlerle yüceltirsiniz." ifadelerini kullandı.
Arınç, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmaları anlattı, gençlerin sorularını yanıtladı.
