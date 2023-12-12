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        Manisa'da sis etkili oldu

        MANİSA´nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D300 kara yolunda sürücüler sis farları ve dörtlülerini yakarak seyretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:20
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        Manisa'da sis etkili oldu
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        MANİSA´nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D300 kara yolunda sürücüler sis farları ve dörtlülerini yakarak seyretti.

        Kula ilçe merkezi ve İzmir-Ankara D300 kara yolunda etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sis farı ve dörtlülerini yakan sürücüler trafikte hızlarını düşürerek seyretti. İzmir-Ankara D300 kara yolu dron ile havadan görüntülendi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda da uyardı.

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