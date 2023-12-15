Akhisar Devlet Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) yaralanmalarına müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde Hastane Acil ve Afet Durum Planları kapsamında yürütülen tatbikatta KBRN yaralanmasıyla gelen hastaların acil servis müdahalesi ve KBRN ünitesinde arındırılma aşamaları test edildi.

Bazı bölümlerinde cansız mankenlerin kullanıldığı tatbikatın ardından Başhekim Hamza Bambal, personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.