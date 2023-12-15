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        Akhisar Devlet Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) yaralanmalarına müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:35
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        Akhisar Devlet Hastanesinde KBRN tatbikatı yapıldı
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        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) yaralanmalarına müdahale konusunda tatbikat yapıldı.

        Manisa İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde Hastane Acil ve Afet Durum Planları kapsamında yürütülen tatbikatta KBRN yaralanmasıyla gelen hastaların acil servis müdahalesi ve KBRN ünitesinde arındırılma aşamaları test edildi.

        Bazı bölümlerinde cansız mankenlerin kullanıldığı tatbikatın ardından Başhekim Hamza Bambal, personele teşekkür etti.

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