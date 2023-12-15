Manisa'daki trafik denetiminde 143 araç sürücüsüne idari ceza uygulandı Manisa'da yapılan denetimde 143 sürücüye 194 bin 461 lira idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.

Manisa'da yapılan denetimde 143 sürücüye 194 bin 461 lira idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 29 ekip ve 53 personelle yapılan demetimde 683 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde kask kullanmama, kırmızı ışıkta geçmek, direksiyonda cep telefonu kullanma, sürücü belgesiz araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 143 sürücüye 194 bin 641 lira idari para cezası uygulandı, 10 araç ise trafikten men edildi.