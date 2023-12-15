Akhisar'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 okuldan gelen 191 öğrenciyi konuk etti.

Cumhuriyetin 100.Yılı Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı, hizmet binaları, polislerin çalışma alanları ve emniyet araçları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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