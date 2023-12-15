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        Manisa'nın potada sakatlık derdi

        Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen Avrupa'da FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda 2'de 0 çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor, önemli oyuncularının sakatlığından dertli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:18
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        Manisa'nın potada sakatlık derdi
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        Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen Avrupa'da FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'nda 2'de 0 çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor, önemli oyuncularının sakatlığından dertli.

        Takımdaki 3 yabancısı sakat olan Manisa ekibinde yerlilerden Sinan Sağlam da henüz parkelere dönemedi. Sezon başında Bahçeşehir Koleji maçında sakatlık yaşayıp 6 Ekim'de omzundan ameliyat edilen Sinan'ın 4 aylık tedavi sürecinden 2 ayı geçti. Tecrübeli oyuncu en erken şubat ayında parkelere dönecek.

        Avrupa'da Bakken Bears'la oynanan ilk grup maçında sakatlanan John Roberson'un 10 hafta olarak öngörülen tedavisinin 7 haftası geride kaldı. Roberson'un dönüş tarihi net değil. Ligde Beşiktaş önünde sakatlanan Daron Russel'ın 8 haftalık tedavi sürenin ardından gelecek hafta yeniden takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Son olarak geçen hafta Europe Cup'ta Gravelines mücadelesinde sakatlık yaşayan James Anderson'un 3 haftalık tedavi süreci sürüyor. Elinde 4 yabancı kalan Manisa ekibi, 9 yıl NBA'de oynayan Ben Edward McLemore'la görüşüyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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