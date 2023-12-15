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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası! İdmana dönüyorlar ama... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası! İdmana dönüyorlar ama...

        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana kulübe ihtar çekti. Siyah-beyazlılar, hukuki nedenlerden ötürü 5 futbolcunun da idmanlara katılmasına izin verirken kadro dışı kararı şimdilik "de facto" olarak devam edecek

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 15.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:33
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        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
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        Beşiktaş'ta pazartesi günü Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

        Aboubakar dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara itiraz ederken kulübün de durumu yeniden değerlendirip geri dönüşüne dair onay maili yolladığını duyurdu. Ayrıca diğer 4 oyuncu da Aboubakar gibi kulübe ihtar çekti.

        HUKUKİ SIKINTIYA GİRMEMEK İÇİN...

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından hukuki açıdan sıkıntıya girmek istemeyen siyah-beyazlılar, oyuncuların menajerleri ile yaptığı görüşmelerin ardından idmana çıkmalarına izin verdi. 5 futbolcu da takımla çalışmalarını sürdürecek. Ancak bu durum oynayacakları anlamına gelmiyor. Kadro dışı durumu devam edecek olan isimlerin ilerleyen günlerde durumları yeniden değerlendirilebilir.

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        AYBABA'DAN AÇIKLAMA GELEBİLİR

        Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, kadro dışı kararını "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları" nedeniyle almıştı. Oyuncuların idmana dönmesi bu noktada kafalarda soru işaretleri yaratırken Aybaba'nın basınla bir araya gelerek konuyla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

        ABOUBAKAR NE DEMİŞTİ?

        Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, dün şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Bu saçma suçlamalara hemen bir son verelim. Bu sezon boyunca hiç saç ekimi yapmadım!!! Bu sezon kulüpte hiç kimseyle tartışmadım ya da disiplinsiz bir davranışta bulunmadım!!! Hiç!! Bu sezon şu ana kadar 11 gol attım ve 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol atmıştım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmemin olduğu her dakika takım için tüm mücadelemi ve konsantrasyonumu veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana dönüşümü onaylayan bir e-posta gönderdi... Bu yüzden lütfen yasal işlemlere konu olabilecek yanlış suçlamalardan vazgeçin ve işimi yapmama izin verin."

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