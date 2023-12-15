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        Haberler Dünya AB'de Ukrayna-Macaristan krizi! Macaristan Başbakanı Orban: "Ukrayna'ya 50 milyarlık euro yardıma veto"

        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi! Macaristan Başbakanı Orban: "Ukrayna'ya 50 milyarlık euro yardıma veto"

        2023 yılında son kez bir araya gelen AB liderleri, Brüksel'deki zirve boyunca Macaristan'ı Ukrayna'ya destek konusunda ikna etmeye çabaladı. Ancak zirve sonunda Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu. Diğer yandan Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliği müzakerelerine başlamasına karşı çıkmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 07:50 Güncelleme: 15.12.2023 - 07:50
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        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
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        Brüksel'de yılın son zirvesinde bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılması gündemini ele aldı. AB liderleri zirve boyunca Macaristan'ı ikna etme çalıştı.

        Kiev'in AB üyeliği müzakerelerine başlaması konusunda fikir birliğine varıldı, ancak saatler süren zirvenin ardından Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etti.

        Rusya'nın AB'deki en yakın müttefiki olarak bilinen Orban, Ukrayna'nın AB bloğuna dahil olmadığı için AB bütçesinden bu kadar büyük miktarda para almaması gerektiğini savundu. Diğer AB liderleri ise, Macaristan bu kararı onaylamasa bile Ukrayna'ya AB bütçesi dışında yardım gönderebileceklerini söyledi.

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        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Gecenin özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto" dedi.

        "TAMAMEN ANLAMSIZ, MANTIKSIZ, YANLIŞ BİR KARAR"

        AB'nin diğer 26 lideri, Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin önümüzdeki sene başlatılması kararına vardı. Orban bu karara ilişkin ise şöyle konuştu;

        Macaristan'ın tutumu açık: Ukrayna, AB üyeliğine ilişkin müzakerelere girmeye hazır değil. Bu koşullar altında Ukrayna ile müzakerelerin başlatılması son derece anlamsız, mantıksız ve yanlış bir karar. Ancak 26 ülke bu kararda ısrar etti. Macaristan, eğer 26 kişi bunu yapmaya karar verirse kendi yollarına gitmeleri gerektiği yönünde karar verdi. Macaristan bu kötü kararı paylaşmak istemiyor."

        VETO EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

        AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu. Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyinin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.

        Kararına Ukrayna'da ciddi yolsuzlukları ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermemesini gerekçe gösteren Orban, ayrıca Ukrayna'ya 50 milyar avro yardım sağlanmasına da karşı tutum sergileyeceğini belirtmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #macaristan
        #AB
        #Ukrayna
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