Manisa'da kurt saldırısında 4 koyun öldü

MANİSA'nınSarıgöl ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 11 koyundan 4'ü, öldü.

Sarıgöl'ün kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Şevket Çınar, bu sabah 11 koyununu ağılın kapısını açarak otlamaları için serbest bıraktı, ardından da kahvaltı yapmak için tekrar eve girdi. Bu sırada otlayan sürüye kurtlar saldırdı. Koyunlardan 4'ü öldü, 1'i yaralandı. 1 koyun kaybolurken, 5 koyun sağ ise bulundu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.