Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kurt saldırısında 4 koyun öldü

         MANİSA'nınSarıgöl ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 11 koyundan 4'ü, öldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kurt saldırısında 4 koyun öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

         MANİSA'nınSarıgöl ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 11 koyundan 4'ü, öldü. 

        Sarıgöl'ün kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Şevket Çınar, bu sabah 11 koyununu ağılın kapısını açarak otlamaları için serbest bıraktı, ardından da kahvaltı yapmak için tekrar eve girdi. Bu sırada otlayan sürüye kurtlar saldırdı. Koyunlardan 4'ü öldü, 1'i yaralandı. 1 koyun kaybolurken, 5 koyun sağ ise bulundu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        Portekiz'den Türk hakemlere davet
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        "2023 benzeri görülmemiş bir yıl oldu, 2024'te rekor kırılacak"
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        İşte iyi haber! Baraj doluluk oranı o veriyi geçti!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti

        Benzer Haberler

        Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Akhisar'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Sarıgöl'de telef olan 4 koyunun kurtların saldırısına uğradığı iddiası
        Sarıgöl'de telef olan 4 koyunun kurtların saldırısına uğradığı iddiası
        Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti
        Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti
        Manisa Büyükşehir Belediyespor ikide sıfır çekti
        Manisa Büyükşehir Belediyespor ikide sıfır çekti
        Akhisar'da çaldıkları banka kartıyla alışveriş yaptıkları öne sürülen 2 kiş...
        Akhisar'da çaldıkları banka kartıyla alışveriş yaptıkları öne sürülen 2 kiş...