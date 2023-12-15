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        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika haberi Konut satışlarında sert düşüş - Emlak Haberleri

        Konut satışlarında sert düşüş

        Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514'te kaldı. Ocak-Kasım döneminde yapılan toplam satış, 2014'ten beri en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Kredili satış 5 bin 245 ile 10 yılın en düşüş satış adedi oldu. Yabancıya satış, yüzde 2.5 ile Ağustos 2020'den bu yana toplam satıştan en düşük payı aldı

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 15.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:55
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        Konut satışlarında sert düşüş
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        TÜİK, Kasım 2023 için Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı.

        Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

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        OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 2014'TEN BERİ EN DÜŞÜK SATIŞ

        Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde yapılan toplam satış, 2014'ten beri en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-Kasım arası toplam satış
        Yıl Konut satış sayısı
        2013 1.041.406
        2014 1.030.715
        2015 1.146.721
        2016 1.198.740
        2017 1.276.342
        2018 1.238.553
        2019 1.146.655
        2020 1.393.335
        2021 1.265.353
        2022 1.277.659
        2023 1.087.349

        KREDİLİ SATIŞ ADET OLARAK 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların, bin 390'ı; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 51 bin 624'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

        Kredili satış 5 bin 245 ile 10 yılın en düşüş satış adedi oldu.

        YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 2.5 PAY ALABİLDİ

        Yabancıya satış, yüzde 2.5 ile Ağustos 2020'den bu yana toplam satıştan en düşük payı aldı.

        Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,1 azalarak 32 bin 941 oldu.

        Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 637 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 234 konut ile İran, 128 konut ile Ukrayna ve 117 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

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