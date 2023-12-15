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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 çocuk annesi karşı apartmandan ateşlenen kurşunla vuruldu - Haberler

        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, evindeyken vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 41 yaşındaki Medine Polat'ın, karşısındaki apartman dairesinde yaşayan 16 yaşındaki A.A.´nın oynarken ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. A.A., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:49
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        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
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        Diyarbakır'da olay, önceki gün Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Medine Polat (41), çocuklarının yanında olduğu sırada bir anda yığıldı.

        ÇOCUKLAR ANNELERİNİN BAYILDIĞINI DÜŞÜNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre çocukları, annelerinin bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BAŞINDAN VURULUP CAN VERDİ

        Ekiplerin ilk incelemesinde, Medine Polat'ın başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Medine Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHE ÜZERİNE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında; şüphe üzerine eşi Mehmet Polat gözaltına alınırken, Medine Polat'ın cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesine bağlı Kırsal Kazanlı Mahallesi´nde toprağa verildi.

        SİLAH KARŞI APARTMANDAN ATEŞLENMİŞ

        Yürütülen soruşturmada Medine Polat'ın, karşı apartmanın 4´üncü katındaki A.A.´nın (16) oynadığı tabancanın ateşlenmesi sonucu çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        ŞÜPHELİ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

        A.A. gözaltına alınırken, merminin girdiği pencere sökülüp, incelenmek üzere emniyete götürüldü. A.A.´nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Medine Polat'ın eşi Mehmet Polat ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Polat´ın, olay sırasında kıraathanede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
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