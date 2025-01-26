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        Fenerbahçe - Göztepe maçı CANLI ANLATIM

        Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla kadroda yer almıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:03
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        SAAT: 19.00

        STAT: Ülker

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Çağlar, Djiku, Szymanski, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

        Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.

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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

        Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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        DIEGO CARLOS İLK KEZ KADIKÖY'DE

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıktı.

        İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

        İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından kadroya girdi.

        Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemiyor.

        SINIRDAKİ TEK İSİM SZYMANSKI

        Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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