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        Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul kararı

        TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:00
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        Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul kararı
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        TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Akhisarspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan İrfan Ezer ve yönetim kurulu üyelerinin aldığı kararla 24 Aralık Pazar günü, çoğunluk sağlanamazsa 31 Aralık Pazar günü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nde olağanüstü kurul toplanacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz 9 Aralık'ta dernek merkez adresinde toplanarak kulübümüzün önünü açmak ve Akhisarsporumuzun gelecekte de var olabilmesi için olağanüstü genel kurul kararı almıştır." denildi.

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