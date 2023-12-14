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        Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:24
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        Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi Kavşağı'ndan dönmek isteyen 45 PD 909 plakalı İlyas Başkurt (69) idaresindeki otomobil ile Salihli ilçesi yönünden gelen 35 VKB 19 plakalı İbrahim Debek yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü İlyas Başkurt yaralandı.

        Başkurt, olay yerine çağrılan ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkurt, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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