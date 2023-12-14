Manisa'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi Kavşağı'ndan dönmek isteyen 45 PD 909 plakalı İlyas Başkurt (69) idaresindeki otomobil ile Salihli ilçesi yönünden gelen 35 VKB 19 plakalı İbrahim Debek yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İlyas Başkurt yaralandı.

Başkurt, olay yerine çağrılan ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkurt, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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