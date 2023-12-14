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        Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:38
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        Akhisarspor'da kongre tarihi netleşti
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayan Akhisarspor'da 2 Aralık'taki Büyükçekmece Tepecikspor mağlubiyetinin ardından istifa kararı alan yönetim, olağanüstü genel kurul tarihini belirledi. Yeşil-siyahlılarda kongrenin 24 Aralık Pazar günü yapılacağı, yasal çoğunluk sağlanamazsa ise seçimin 31 Aralık'ta düzenleneceği açıklandı. Henüz 5 Eylül'de göreve gelen ancak erken pes eden İrfan Ezer başkanlığındaki yönetim, "Yönetim kurulumuz 09.12.2023 tarihinde dernek merkez adresinde toplanarak, kulübümüzün önünü açmak ve Akhisarspor'umuzun gelecekte de var olabilmesi için olağanüstü genel kongre kararı almıştır. 

        Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısının 24.12.2023 Pazar günü saat 17.00'da Atatürk Mahallesi 167 Sk. No:201 45200-Akhisar adresinde yapılmasına, oy çokluğu sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 31.12.2023 Pazar günü aynı yer ve saatte düzenlenmesine karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

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