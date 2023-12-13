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        Manisa'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Manisa'da bazı hırsızlık olaylarının faili olduğu öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:42
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        Manisa'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Manisa'da bazı hırsızlık olaylarının faili olduğu öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheler Buket A. (22) ile Ferhat Y'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı.

        Otomobilleri takibe alınan zanlılar, Mimar Sinan Bulvarı'nda, kovalamaca sonucunda yakaladı. Zanlıların bulunduğu otomobilde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Buket A'nın 61, Ferhat Y'nin ise 11 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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