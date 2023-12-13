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        Demirci Boyacık Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Manisa'nın Demirci ilçesine inşa edilen Boyacık Barajı'nda çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:25
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        Demirci Boyacık Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Manisa'nın Demirci ilçesine inşa edilen Boyacık Barajı'nda çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Demirci için, 21 yılda 13 baraj ve gölet projesi hazırladıklarını belirtti.

        Bu projelerden 9'unun hayata geçirildiğini ya da inşa aşamasında olduğunu aktaran Balta, "1590 dekar araziyi borulu-basınçlı sistem ile sulayacak Boyacık Barajı inşa aşamasındaki barajlarımızdan biri. Şu anda şantiyede ulaşım yolu imalatı ve gövde sıyırma kazılarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Barajın temelden 33 metre yükseklikte, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildiğini belirten Balta, baraj tamamlandığında 1590 dekar tarım arazisinin can suyuna kavuşacağını ve bölgedeki sulama maliyetlerinin düşeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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