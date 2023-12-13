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        "Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi" Manisa'da başladı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesince (MCBÜ) bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:49
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        "Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi" Manisa'da başladı
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        Manisa Celal Bayar Üniversitesince (MCBÜ) bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği AR-GE ve İnovasyon Kongresi" başladı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, MCBÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, AR-GE ve inovasyonun, gelişmenin "anahtarları" olduğunu vurguladı.

        AR-GE ve inovasyona daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getiren Dönmez, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sürekli 'yatırım, istihdam, ihracat' diyor. Bunun yolu da AR-GE'den geçiyor. Bunun için AR-GE'ye büyük önem vermeliyiz. Üniversitelerimize, öğrencilerimize çok işler düşüyor. Zengin sanayicilerimiz AR-GE’ye daha fazla yatırım yapmalılar." ifadelerini kullandı.

        Teknoloji üstünlüğünün finansal üstünlüğü de sağladığını belirterek İsrail'in bu alanda yaptığı yatırımları hatırlatan Dönmez, İslam ülkelerinin de bu alanlarda kendilerini güçlendirmeleri gerektiğine işaret etti.

        Manisa Valisi Enver Ünlü, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması amacını güden kongreyi önemli bulduğunu söyledi.

        Türkiye'nin küresel ekonomide hak ettiği yeri alabilmesi için yerli ve milli sermayenin ürünü olan sistemlerin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkati çeken Ünlü, şöyle dedi:

        "Değişim ve dönüşüm yani inovasyon, modern dünyanın parolasıdır. Bu sebeple; yapay zeka, dijital dönüşüm, 5.0 endüstri, 4.0 akıllı fabrikalar, insansız sistemler, otonom robotlar gibi konularda milli ve yerli yeteneklerin geliştirilmesi en stratejik alanlar olarak görülmektedir. Kendi kimliğimizi, inançlarımızı, toplumsal değerlerimizi koruyarak geleceğe yürüyebilmek adına, bu alanlarda ürün ve sistemler geliştirebilme kabiliyetine sahip olduğumuzu görüyor, bunları daha da geliştireceğimize inanıyor, değerli gençlerimize bu konuda güveniyorum."

        MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kongrenin, girişimcilik ve inovasyon konusunda geleceğe olan umutları arttırdığını vurguladı.

        Konuşmaların ardından "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Cumhuriyetin 100. Yılında Sanayi ve İşbirliği Ödülleri" sahiplerine verildi.

        Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen ve öğrencilerin sunumlarıyla katıldığı kongre kapsamında bugün "Tarımda dijital dönüşüm ve akıllı tarım uygulamaları" ve "Sürdürülebilirlik ve sanayinin yeşil dönüşümü" başlıklarında paneller düzenlendi.

        Kongre, yapılacak kapanış oturumuyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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