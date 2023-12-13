Bir takım küme düşürülmüştü! MKE Ankaragücü'nün cezası ne olacak? Gözler PFDK'da

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırının yankıları sürüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün bir basın toplantısı düzenlerken 2022'de yaşanan benzer bir olay sonrası verilen karar gündeme geldi.

"FARUK BAŞKANIMIZ BÖYLE BİRİ DEĞİLDİ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin düzenlediği basın toplantısında verilen kararların emsal kararlara göre alındığı hatırlatılarak bu olayın sorulması üzerine konuşan Büyükekşi, "Faruk Başkanımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Bizim konumuz şu an bu değil" dedi.

"KARARI PFDK VERECEK"

Emsal karar sorusunu da yanıtlayan Büyükekşi "Konu adalete gitmiştir ve adalet gerekeni yapmıştır. Nasıl mahkemelere bir bakan, cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemeyiz. Onlar karar verecektir. Bir düzeltme yapılacaksa da Tahkim Kurulu yapacaktır. Benim bu konuda bir şey söylemem yanlış olur" ifadelerini kullandı.