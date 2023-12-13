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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rus anne - kızın cenazeleriyle ilgili son dakika gelişme! Rus paralı asker öldürmüş, cenazeleri Türkiye'de kalmıştı

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!

        Muğla'da, Rus paralı asker Andrej Kuslevic'in öldürüp cesetlerini çarşafa sararak sarp araziye attığı, eski eşi 42 yaşındaki Rus uyruklu Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cenazeleri, ülkelerinde başlatılan kampanyada toplanan yardımın ardından Adli Tıp Kurumu'ndan 15 gün sonra yakınları tarafından teslim alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:13
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        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
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        Muğla Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana'ya (15) yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

        YAKINLARI KAN LEKESİ GÖRDÜLER

        DHA'da yer alan habere göre kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü.

        ANNE KIZIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkiinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.

        ÇARŞAFA SARILI HALDE CESETLERİ BULUNDU

        28 Kasım saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ESKİ KOCASI

        Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.

        CENAZELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI

        Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı.

        ANNE VE KIZIN CENAZESİNİ ALDILAR

        David Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla birlikte Rusya'dan uçakla bugün Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

        LİTVANYA'YA BİLGİ VERİLDİ

        Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.

        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı! Haberi Görüntüle
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