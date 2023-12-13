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        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. UEFA Avrupa Ligi biletini alan Galatasaray bu organizasyona play-off'tan katılacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:23
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        2

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.

        3

        MAÇLAR NE ZAMAN?

        Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

        4

        MUHTEMEL RAKİPLER

        A GRUBU: WEST HAM UNITED

        5

        YA DA FREIBURG

        6

        B GRUBU: MARSİLYA

        7

        YA DA BRIGHTON

        8

        C GRUBU: REAL BETIS

        9

        YA DA RANGERS

        10

        YA DA SPARTA PRAG

        11

        D GRUBU: SPORTING LIZBON

        12

        E GRUBU: TOULOUSE

        13

        YA DA UNION SAINT-GILLOISE

        14

        F GRUBU: RENNES

        15

        YA DA VILLARREAL

        16

        G GRUBU: SLAVIA PRAG

        17

        YA DA ROMA

        18

        H GRUBU: KARABAĞ

        19

        YA DA MOLDE

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