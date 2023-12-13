Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. UEFA Avrupa Ligi biletini alan Galatasaray bu organizasyona play-off'tan katılacak. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşti. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
A GRUBU: WEST HAM UNITED
YA DA FREIBURG
B GRUBU: MARSİLYA
YA DA BRIGHTON
C GRUBU: REAL BETIS
YA DA RANGERS
YA DA SPARTA PRAG
D GRUBU: SPORTING LIZBON
E GRUBU: TOULOUSE
YA DA UNION SAINT-GILLOISE
F GRUBU: RENNES
YA DA VILLARREAL
G GRUBU: SLAVIA PRAG
YA DA ROMA
H GRUBU: KARABAĞ