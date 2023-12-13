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Öte yandan Vali Cahit Çelik ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrikaya giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik, "Burada kazan temizliği yapan 2 işçimiz ve onlara yardım etmek üzere gelen 3 işçi, kimyasal zehirlenme nedeniyle olaydan etkilendi. 2 vatandaşımız rahmetli oldu, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maalesef üzüntü verici bir olay oldu. İnşallah bu tür olaylar olmaz. Aslında yaptıkları bir kazan temizliği. Fakat kazan temizliğinde kimyasal madde kullanmışlar. Kazan da aslında su kazanı. Normalde fabrika içerisinde kullanılan bir kazan değil; ama maalesef böyle üzüntü verici bir olay yaşandı. Bir yaralımızın durumu ağır. Onlara yardım ederken kimyasaldan etkilenen 2 kişi de ayakta tedavi görüyor" dedi.