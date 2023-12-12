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        Manisa'da AB destekli yeşil dönüşüm projesi başlatıldı

        Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AB'nin hibe desteği verdiği "Herkes İçin Daha Yeşil Bir Gelecek" projesiyle ilçenin yeşil dönüşüm konusunda öncü rol üstleneceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:11
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        Manisa'da AB destekli yeşil dönüşüm projesi başlatıldı
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        Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AB'nin hibe desteği verdiği "Herkes İçin Daha Yeşil Bir Gelecek" projesiyle ilçenin yeşil dönüşüm konusunda öncü rol üstleneceğini belirtti.

        Türkiye'den Yunusemre Belediyesi ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, İspanya'dan ise Mislata Belediyesi ve Valensiya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortağı olduğu projenin tanıtımı Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

        Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği projeyle geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ile endüstriyel simbiyoz aşamalarını içeren projenin yüzde 60'ı hibe destekli olmak üzere yaklaşık 4,5 milyon liralık büyüklükte olduğu ifade edildi.

        Projeyle ilgili bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, gelecek nesillere çevre bilincinin aşılanması, suyun bilinçli kullanılması anlamında projenin önemine dikkat çekerek, 'Yeşil Bir Yunusemre' şiarıyla uzun bir süredir çalıştıklarını söyledi.

        İklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte suyun önemini herkesin anladığına dikkati çeken Çerçi, "Projenin satır başlarına baktığımızda tarımsal alanları da muhafaza ederek geri dönüşümle beraber yeşili de koruma yönünde bir bilinç gelişiyor. Atölyelerde çocuklara geri dönüşüm, çevre bilinci, su kaynaklarının doğru kullanılması konusunda eğitim verilmesi de proje çalışması arasında." dedi.

        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da projenin şehirlerin ve kurumların yeşil dönüşümüne destek olmayı, karbon salınımının azaltılmasını amaçladığına işaret ederek, "Bu amaçla önce, özellikle uluslararası paydaşlarımız olmak üzere proje paydaşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi sağlanacak, daha sonra döngüsel ekonomi yerel planı geliştirilecek, teknik ziyaretler yapılacak ve imalat sanayinde farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirilecek. İlave olarak geleceğimizin yöneticileri ve karar vericileri gençlerimize, orta ve lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek, çeşitli tasarım yarışmaları organize edilecek, ardından seminer ve konferanslarla proje nihayete erdirilecek." diye konuştu.

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