Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        İbrahim Sadri, Demirci'de sevenleriyle buluştu

        Televizyon sunucusu, şair ve tiyatro oyuncusu İbrahim Sadri, Manisa'nın Demirci ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Sadri, Demirci'de sevenleriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Televizyon sunucusu, şair ve tiyatro oyuncusu İbrahim Sadri, Manisa'nın Demirci ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi.

        Demirci Belediyesince Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ile Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören de katıldı.

        Etkinlikte İbrahim Sadri, kendisinin yanı sıra ünlü şairlerden de şiirler seslendirdi.

        İbrahim Sadri, bu yıl ocak ayında da ilçeye geldiğini hatırlatarak Demircililere misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

        Programın sonunda Kaymakam Kaya, İbrahim Sadri'ye Demirci'de dokunan seccade hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Eski eşini yakarak öldürmüştü! İşte nedeni!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?

        Benzer Haberler

        Manisa'da AB destekli yeşil dönüşüm projesi başlatıldı
        Manisa'da AB destekli yeşil dönüşüm projesi başlatıldı
        Manisa'da kaybolan 15 yaşındaki İsmet, 64 gün sonra Mersin'de bulundu
        Manisa'da kaybolan 15 yaşındaki İsmet, 64 gün sonra Mersin'de bulundu
        Manisalı kuaförler Antalya'dan 2 kupayla döndü
        Manisalı kuaförler Antalya'dan 2 kupayla döndü
        Manisa'da yaşayan Down sendromlu Emine'nin umre sevinci
        Manisa'da yaşayan Down sendromlu Emine'nin umre sevinci
        Alaşehir'de Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi
        Alaşehir'de Kitap Okuma Farkındalık Yürüyüşü düzenlendi
        Hurdalıkta havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
        Hurdalıkta havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı