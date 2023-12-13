Gupse Özay: "Öncelikle iyi insan olmalı"

Gupse Özay , 4 yıl ara verdiği kariyerin e ‘Lohusa’ ile dönerek senaristlik – oyunculuk kimliğine yeniden kavuştu. Ara verdiği dönemde Barış Arduç ile evlendi Jan Asya adını verdikleri kızını dünyaya getirdi.

‘Lohusa’nın PR işlerini yürüten Bernaylafem, gazetecilerle; filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım, yönetmeni Kıvanç Baruönü, senaristi - başrol oyuncusu Gupse Özay ve kendisine kamera önünde eşlik eden oyunculardan; Onur Gürçay , Esra Ruşan ile Hazal Türesan ’ın yer aldığı 5 çayı kıvamında sohbet organizasyonu düzenledi.

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NuLook Production yapımı ‘Lohusa’ merkezli sohbet sırasında 6 hafta süren çekim süreci sırasında yaşananlar ve filmin izleyicilerde nasıl bir etki bırakmasının amaçlandığı anlatılırken konu elbette, sinemanın içinde bulunduğu durgunluk dönemiyle beyazperde - dijital platform rekabetine, birbirlerini nasıl etkilediğine kadar uzandı.

Gupse Özay, 'Lohusa'nın sadece yeni doğum yapan kadınlara değil; eşlerine, çevresindeki kişilere, henüz anne olmayan, anne olmak istemeyen kadınlara da hitap edeceğini belirtti.

Gupse Özay ile Kıvanç Baruönü'nün anlattıklarına göre 'Lohusa', komedi diliyle;

• Yeni anne - baba olanların, onların çevresindekilerin kendi hallerini görme adına ayna görevi görecek.

• Geçmişte anne - baba olanlara nostalji yaşatacak.

• Anne - baba olacaklara neler yaşayacaklarını, nelere hazırlanmaları gerektiğini anlatacak.