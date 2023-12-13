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Saldırının detaylarını anlatan İspir, "Bana uygulanan şiddet 5 Aralık günü başıma geldi. O sırada görevimin başındaydım. Gelinimizden bir telefon geldi. Bana 'Abla anne babanı dövüyorlar' dedi. Koştura koştura eve yetiştim. Niyazi B.'nin yakınları eve gelince bana da saldırdılar. Ben 10 yıldır dernek başkanıyım. 'Neden Roman koordinatörü ben olmadım da sen oldun?' diye beni göze almıştı. Tehditler ediyordu. Uzaklaştırma kararı olduğu için aile yakınlarını göndermiş evimize. Ben eve o gün geldikten sonra dernek başkanının karısı, kızı, kayınçosu ve onun karısı yine geldiler ve beni de öldüresiye darbettiler. Olay anında duydum ve 'Ölümüne vurun' diyorlardı. Burnumdan, ensemden ciddi darbeler aldım. Yine 14 yaşındaki oğlumun da kollarına sopalarla vurdular. Anne babamı sopalarla dövdüler. Ben o an travma geçirmişim. Hastaneye yetiştirdiler. Ben de saldırı dolayısıyla şikâyetçi oldum. 'Davandan vazgeçeceksin' diye yine tehdit telefonları alıyorum. Bir STK başkanı görevini kötüye kullanıyorsa görevinden alınması gerekiyor. Gaziantep Valimizin talimatıyla olayı takip eden ve yanımda olan tüm müdürlerime, amirlerime teşekkür ederim" diye konuştu.