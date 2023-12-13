Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler ortaya çıktı - İş-Yaşam Haberleri

TÜİK açıkladı! İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler ortaya çıktı. Bununla beraber, en çok işe yerleştirme yapılan şehirler ve en fazla başvurunun açıldığı sektör de belirlendi. Anadolu Ajansı Giriş: 13.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:54 facebook

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İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR'un, 1 Ocak'tan, Kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

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EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İSTANBUL'DA YAPILDI Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u takip eden diğer şehirlerden rakamlar ise şöyle; Ankara - 86 bin 119 kişi Bursa - 57 bin 885 kişi İzmir - 57 bin 846 kişi Adana - 36 bin 703 kişi En az işe yerleştirilen şehirler ise şöyle; Ardahan - 362 kişi Hakkari - 456 kişi Gümüşhane - 704 kişi Kars - 829 kişi Kilis - 874 kişi