Faruk Koca'ya rekor ceza geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca, talimatlara aykırı hakareti, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Şimdi gözler Faruk Koca'ya verilecek cezalara çevrilirken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Koca'ya PFDK tarafından en üst sınırdan ceza verilmesi bekleniyor. 'Saldırı' nedeniyle 400 gün hak mahrumiyeti ve 825 bin TL para cezası alacağı öğrenilen Koca'nın, 'Sportmenliğe aykırı hareket'ten ise yine en üst sınır olan 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırılması gündemde. Koca'nın saha olayları nedeniyle de en üst sınır olan 2 yıl (730 gün) men cezası alması bekleniyor.

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ÖMÜR BOYU HAK MAHRUMİYETİ

Böylece Koca, toplamda 1190 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 345 bin TL para cezası alacak. Bu durumda Koca'nın cezası 3 yılı aşacağı için Futbol Disiplin Talimatı'na göre ceza ömür boyu hak mahrumiyetine çevrilecek.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?