Annesini iple boğmuştu! Son sözü soruldu... "Pes" dedirtti!
Bursa'da, 45 yaşındaki annesi Yıldız Yazıcı'yı, iple boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki Halil İbrahim Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan ve son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat" dedi
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir apartmanda, Haziran 2022'de yaşanan olayda, bir daireden gelen kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla gelen polis Yıldız Yazıcı'yı (45) daire girişinde hareketsiz yatarken bulmuştu.
İPLE BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının iple boğulduğu tespit edilmişti.
OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Yazıcı (24) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.
KATİL ZANLISI EVLAT TUTUKLANDI
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden bu kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
SANIĞIN AĞABEYİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı, babası, kardeşleri ve avukatı katıldı. Sanığın ağabeyi Recep Yazıcı şikayetinin devam ettiğini belirtti.
"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI, MUKADDERAT"
Son sözü sorulan sanık, "Keşke böyle olmasaydı, mukadderat" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa, "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.