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        Haberler Gündem Son dakika: Saadet Partili Hasan Bitmez yaşamını yitirdi! Meclis kürsüsünde fenalaşmıştı

        Son dakika haberi Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi

        TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:28
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        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
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        Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının ardından fenalaşması sonucu tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında yaşamını yitirdi.

        Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşmasını tamamlamasının ardından bayılarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Bitmez, anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınmıştı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X'ten yaptığı açıklamada, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARAMOLLAOĞLU'NA TELEFON

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

        KARAMOLLAOĞLU: DAVA ADAMINA YARAŞIR BİR HAYAT

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun" açıklamasını yaptı.

        KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez’i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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        CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

        Saadet Partili Hasan Bitmez için bugün 16.00’da TBMM’de resmî tören düzenlenecek. Cenaze namazı yarın Cuma namazının akabinde Fatih Camii’nde kılınacak ve ardından Merkez Efendi’de defnedilecek.

        ACI DETAY

        Bitmez’in 15 Aralık 1969 yılında hayata geldiği ve yarın 54 yaşına gireceği ortaya çıktı.

        HASAN BİTMEZ KİMDİR?

        1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

        GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü. Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüttü.

        Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekiliydi.

        Evli, bir çocuğu olan Bitmez, Arapça ve İngilizce biliyordu.

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