Somali Cumhurbaşkanı oğlunun İstanbul'da karıştığı kazayla ilgili konuştu: Oğlum teslim olmalı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza hakkında Associated Press'e konuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İstanbul'da yaşanan kazanın ardından oğlunun Türkiye'den kaçmadığını ve Türkiye'ye dönüp mahkemeye teslim olması gerektiğini söyledi.

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Doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kaza yerinde kaldığını ve sonrasında birkaç gün İstanbul'da kaldığını söyleyen Mahmud AP'ye verdiği demeçte, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve bir avukat tuttu. Hakkında herhangi bir tutuklama emri yoktu, demek ki bir işi var ve yurt dışına çıkmış." ifadelerini kullandı.