Somali Cumhurbaşkanı oğlunun İstanbul'da karıştığı kazayla ilgili konuştu: Oğlum teslim olmalı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oğlunun İstanbul'da karıştığı ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu. Associated Press'e konuşan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlunun Türkiye'den kaçmadığını ve Türkiye'ye dönüp mahkemeye teslim olması gerektiğini söyledi.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza hakkında Associated Press'e konuştu.
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, İstanbul'da yaşanan kazanın ardından oğlunun Türkiye'den kaçmadığını ve Türkiye'ye dönüp mahkemeye teslim olması gerektiğini söyledi.
Doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kaza yerinde kaldığını ve sonrasında birkaç gün İstanbul'da kaldığını söyleyen Mahmud AP'ye verdiği demeçte, "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve bir avukat tuttu. Hakkında herhangi bir tutuklama emri yoktu, demek ki bir işi var ve yurt dışına çıkmış." ifadelerini kullandı.
Yunus Emre Göçer
Somali Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti;
"Hala ülkeyle bağlantısı var, onunla Türkiye'ye dönüp mahkemeye teslim olması için konuşuyorum. Ancak o bir yetişkin ve karar onun, ben bu tavsiyeyi veriyorum."
Somali Cumhurbaşkanı kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in ailesine de başsağlığı diledi.
Muhammed Hasan Şeyh Mahmud
İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından tutuklanmayan Mahmud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ancak Mahmud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.