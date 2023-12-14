'Yan baktın' kavgası! Lisede korkunç olay!
Şanlıurfa'da, kan donduran bir olay yaşandı. Lise öğrencilerinin, 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan 16 yaşındaki Mustafa Karaçalı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 17 yaşındaki Yakup K. ise yaralandı
Şanlıurfa'da kan donduran olay, dün akşam saatlerinde, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
KAVGADA 2 GENÇ YARALANDI
Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KALBİNDEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ
Kalbinden bıçaklanan Karaçalı, kurtarılamadı. Yakup K.´nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.