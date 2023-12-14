AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı! AFAD, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Marmara bölgesi için kuvvetli ve yer yer çok kuvvet sağanak yağış uyarısında bulundu. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde yağış beklendiği açıklandı

Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:39 facebook

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