Her yılın Aralık ayında Google, yılın en popüler arama terimleri listesini küresel çapta açıklıyor. 13 Kasım'da 34'üncü yaş gününü kutlayan Taylor Swift, Times dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' olarak seçildi ancak bu sene Google arama trendlerinde "En Çok Aranan Müzisyenler" listesine girmeyi başaramadı.

Taylor Swift bu yıl düzenlediği The Eras Tour konseri ve belgesine rağmen listede yer alamaması insanlar tarafından şaşırtıcı bulundu. Google'ın en çok aranan müzisyenler listesinde zirvede Shakira yer alırken ikinci sırada ABD'li country sanatçısı Jason Aldean görüldü.

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ŞİRKETE GÖRE TAYLOR SWIFT TRENDLERE GİREMEYECEK KADAR YAYGIN

Swift'in arama terimi popülaritesinde Google'ın gösterdiği verilerde kopukluk olsa bile, şirketin sözcüsü bunun basit bir açıklaması olduğunu dile getirdi. Şirkete göre "Taylor Swift" terimi Google'da bir "Hava Durumu" terimi kadar yaygın olduğu için bu yılın trendlerinde net bir sonuç elde edilmesi mümkün değil.

Google sözcüsü Colette Garcia Gizmodo'ya göre "Taylor Swift 2022 ile karşılaştırıldığında, 2023'te büyük artış yaşayan kişi değil, arama ilgisi sürekli yüksek olan bir kişidir" dedi.