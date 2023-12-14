Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu! Kayseri'de, ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki S.D.'nin, bir inşaatın çatısında okul arkadaşı 13 yaşındaki T.Ş., tarafından bıçakla öldürülmesinin sebebi belli oldu. İki çocuk arasındaki tartışmanın ve cinayetin, "kelebek" diye tabir edilen bıçaktan kaynaklandığı belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 14.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:16 facebook

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