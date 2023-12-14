Sarıgöl'de telef olan 4 koyunun kurtların saldırısına uğradığı iddiası Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde koyun sürüsünde telef olan 4 koyuna kurtların saldırdığı iddia edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde koyun sürüsünde telef olan 4 koyuna kurtların saldırdığı iddia edildi.

Dadağlı Mahallesi'nde besicilik yapan Şevket Çınar, gazetecilere kahvaltısını yapmak amacıyla sürüsünün yanından ayrıldığını, meraya döndüğünde koyunlarından 4'ünün telef olduğunu, 1'inin yaralandığını, 1'inin de kayıp olduğunu gördüğünü belirtti.

Sürüye kurtların saldırdığını düşündüğünü söyleyen Çınar, konuyu muhtarlığa ilettiğini ifade etti.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise muhtarlığın ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk ettiklerini, telef olan hayvanlardan numune alacaklarını, kuduz olup olmadıklarıyla ilgili çalışma yapılacağını belirtti.