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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bir kadın arabasını süsledi, düğüne gider gibi boşanmaya gitti

        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!

        Bursa'da, 29 yaşındaki Gülşah A., boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 07:47 Güncelleme: 15.12.2023 - 08:05
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        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
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        Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A. (29), 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi.

        OTOMOBİLİNİ GELİN ARABASI GİBİ SÜSLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti.

        DİĞER SÜRÜCÜLER DE KONVOY OLUŞTURDU

        Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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        GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ

        Yol boyunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

        EŞİ GELMEDİ DURUŞMA ERTELENDİ

        Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

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