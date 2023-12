Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı yazar yorumları

11 Şurada Paylaş!









Serkan Akcan (Fanatik): Dzeko, senaryosu sağlam bir Hollywood filminde kendi hayatını beyaz perdeye aktarıyor gibi. Bundesliga’dan Premier Lig’e kadar Avrupa’nın en büyük liglerinde nefis bir kariyer inşa eden Boşnak yıldızın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Fenerbahçe’ye gelip maç ayırmadan ilk günkü heyecanıyla oynaması gerçekten hayli ilham verici. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de alev alanları arasında Tadiç ve Ferdi de vardı. Tadiç takımın en alfası olmasının yanında büyük de bir profesyonel. Kendine çok iyi bakıyor, her zaman fit her maça hazır. Oynadığı her bir dakikanın hakkını veriyor. Sanırım bu kez eminiz Ferdi kesin kariyer sezonunu oynuyor. Pereira döneminden bu yana her geçen sezon biraz daha iyisini yaptığı için her yıl biraz daha gelişiyor.