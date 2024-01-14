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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:33
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Muhammet Ensar Akgün, Graovac, Alberk Koç, Bekir Karadeniz (Dk. 77 Korenica), Oğuz Gürbulak (Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 68 Mary), Topalli, Sandro Lima (Dk. 90+1 Domgjonas)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 75 Cem Ekinci), Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 67 Amaral), Candeias, Beridze (Dk. 75 Kouakou), Tanque

        Goller: Dk. 19 Diallo, Dk. 50 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 23 Barış Alıcı (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 61 Oğuz Gürbulak, Dk. 79 Mary, Dk. 84 Topalli, Dk. 87 Muhammed Alperen Uysal (Manisa FK), Dk. 62 Vukovic, Dk. 82 Yusuf Cihat Çelik (Yedek kulübesinde), Dk. 89 Atila Turan (Kocaelispor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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