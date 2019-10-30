Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkesi Arjantin'de Gimnasia La Plata'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, futbolculuk döneminde formasını giydiği Newell's Old Boys'a konuk oldu.

Efsane ismi adeta krallara layık bir şekilde ağırlayan ev sahibi ekipte taraftarlar maç öncesi koreografi hazırlarken Newell's yönetimi de Maradona'ya tablo hediye etti.

Ancak en büyük jest yedek kulübesinde yaşandı. Newell's Old Boys Kulübü, Maradona'nın maçı rahat takip etmesi için özel bir koltuk hazırladı. Taht görünümlü koltuk büyük ilgi çekerken Maradona da koltuğu imzaladıktan sonra maçı buradan takip etti. Maradona'nın takımı maçı 4-0'lık skorla kazandı.