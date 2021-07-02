İngiliz ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın adı, Fenerbahçe ile anılıyor. İşte Marcelo Bielsa ile ilgili bilinmesi gerekenler...

MARCELO BIELSA KİMDİR?

Marcelo Alberto Bielsa 21 Temmuz 1955’te dünyaya geldi. Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör olan Bielsa daha önce Arjantin ve Şili millî takımlarını da çalıştırmıştır. 8 Ağustos 2015 tarihinde Olympique de Marseille'deki görevinden istifa eden Bielsa kariyerinde önemli takımlarda yer aldı.

Meksika'da Atlas, Amerika takımlarını çalıştırdıktan sonra Arjantin'e dönerek Club Atlético Vélez Sarsfield'in başına geçen Bielsa, kısa bir süre İspanyol kulübü Espanyol'u çalıştırmış, ardından Arjantin ve Şili Milli Takımları ile kariyerini sürdürmüştür.

Athletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve son olarak Leeds United ile çalışan Bielsa'nın Leeds United sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi.