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Marcelo Bielsa kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe teknik direktör adayı Marcelo Bielsa hakkında bilgiler

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe ile ilgili son olarak Marcelo Bielsa ismi ortaya atıldı. Son olarak Leeds United ile Premier Lig'de oldukça önemli işlere imza atan Marcelo Bielsa ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Marcelo Bielsa kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe teknik direktör adayı Marcelo Bielsa hakkında bilgiler

İngiliz ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın adı, Fenerbahçe ile anılıyor. İşte Marcelo Bielsa ile ilgili bilinmesi gerekenler...

MARCELO BIELSA KİMDİR?

Marcelo Alberto Bielsa 21 Temmuz 1955’te dünyaya geldi. Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör olan Bielsa daha önce Arjantin ve Şili millî takımlarını da çalıştırmıştır. 8 Ağustos 2015 tarihinde Olympique de Marseille'deki görevinden istifa eden Bielsa kariyerinde önemli takımlarda yer aldı.

Meksika'da Atlas, Amerika takımlarını çalıştırdıktan sonra Arjantin'e dönerek Club Atlético Vélez Sarsfield'in başına geçen Bielsa, kısa bir süre İspanyol kulübü Espanyol'u çalıştırmış, ardından Arjantin ve Şili Milli Takımları ile kariyerini sürdürmüştür.

Athletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve son olarak Leeds United ile çalışan Bielsa'nın Leeds United sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erdi.

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