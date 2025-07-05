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        Haberler Gündem Trafik Mardin'de düğün konvoyunda kaza

        Mardin'de düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde, düğün konvoyundaki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:55 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:55
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        Mardin'de düğün konvoyunda kaza
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        Mardin'in Midyat ilçesinde, düğün konvoyundaki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan otomobil ile kamyonet çarpıştı.

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        Kazada, araçlarda bulunan S.Y. (28), H.A. (43), T.A. (55), H.K. (16) ve E.A. (50) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #mardin haberleri
        #Düğün konvoyu
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