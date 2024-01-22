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        Doğum yapıp taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:45
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        Doğum yapıp taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldürmüş (2)
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        OLAYDANÖNCE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞ

        Mardin´in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi´nde cuma günü kız çocuğu dünyaya getiren ve dün taburcu edilen eşi Vatfa Ecevit´i 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece `Eşe karşı kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi. Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu söyledi. 

        KADINLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

        Vatfa Ecevit için Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Şahmaran Kadın Platformu da, Mardin Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Baro Kadın Hakları Merkezi adına açıklama yapan Avukat Dilan Koç, "Maktulün 3 gün önce doğum yapmış olması, canavarca hisle katledilmesi ve olayın 3 yaşındaki kızının gözleri önünde işlenmesi olayın vahametini kat be kat arttırmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her gün artan, temelinde cinsiyet ayrımcılığına dayanan politik bir sorundur. Merkezimize intikal eden bu vahim olaylar haricinde intikal etmeyen pek çok kadına yönelik şiddet olayının yaşandığını biliyoruz. Lakin şunu da önemle belirtmemiz gerekiyor ki katledilen, şiddete uğrayan hiçbir kadın birer sayıdan ibaret değildir. Katliamlar işlendikten sonra gelen adalet eksik bir adalettir. Artık bu şiddet ve cinayetleri besleyen ana damarlarının kökten kesilmesi gereklidir. Önleyici politikalar acilen geliştirilmeli beslenmeli ve uygulanmalıdır. Biz kadınlar üzgünüz, öfkeliyiz ve mücadelede kararlıyız. Vatfa´nın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Etkin soruşturma yürütülmesi için hukuki sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. 

        Basın açıklamasının ardından, kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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