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        Telefon çalan şüpheli, ayağı takılınca düştü; o anlar kamerada

        MARDİN'desokak ortasında yürüyen kadının cep telefonunu çalıp, koştuğu sırada kömür torbalarına takılıp düşen şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:10
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        Telefon çalan şüpheli, ayağı takılınca düştü; o anlar kamerada
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        MARDİN'desokak ortasında yürüyen kadının cep telefonunu çalıp, koştuğu sırada kömür torbalarına takılıp düşen şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Olay, 20 Ocak'ta Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadından 1'nin elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başlayan şüpheli, yol kenarına dizilmiş kömür torbasına takılınca düştü. Bu sırada elindeki telefonu da düşüren şüpheli, hızla ara sokaklara kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin peşinden koşan kadın düşen telefonunu yerden aldı. Olaydan sonra polise herhangi bir şikayet olmadığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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