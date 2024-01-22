Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı! İstanbul Beyoğlu'nda, Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı

İstanbul'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy açıklarında meydana geldi. Vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü.

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

MİDYECİ BUZ GİBİ SUYA ATLADI REKLAM Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.