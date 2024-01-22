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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vapurdan düştü! İstanbul boğazında can pazarı! - Güncel haberler

        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!

        İstanbul Beyoğlu'nda, Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 07:53 Güncelleme: 22.01.2024 - 07:59
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        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
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        İstanbul'da olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy açıklarında meydana geldi. Vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü.

        VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

        MİDYECİ BUZ GİBİ SUYA ATLADI

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        Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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