Trabzonspor-Galatasaray maçında 1. ve 3. gol öncesi faul var mı? Eski hakemler yorumladı

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Dakika 64: Galatasaray'ın 3. golü öncesi Kerem Demirbay'ın Bakasetas'a hamlesinde faul var mı? Bahattin Duran: Bu pozisyona VAR karışamaz. Bitigen pozisyona çok yakın, oyunu devam ettirirdi. Faul verseydi daha iyi olurdu. Kerem Demirbay'ın diz hamlesi, Bakasetas'ı bozuyor. Faul verseydi daha mutlu olurdum. Bakasetas da kendini kolay bırakmıyor. Bu pozisyona VAR müdahale edemez.

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Deniz Çoban: Bu pozisyona faul çalınsa ben hiç mutlu olmam. Buna faul çalınırsa Türkiye'de maçlar bitmez. Bir Kadir Sağlam standartı var, onun standartında faul. Fakat burada bir dizi hissedince kendini yere bırakıyor.