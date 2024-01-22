Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya CNN: İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti

        CNN: İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti

        ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CNN'in, Gazze'deki en az 16 mezarlığın İsrail tarafından tahrip edilmesine ilişkin haberinde, İsrail'in söz konusu mezarlıklarda yaptığı yıkımı gözler önüne seren uydu görüntüleri ve videolar paylaşıldı.

        Uydu görüntüleri ve videoların analiz edildiği haberde, İsrail ordusunun Gazze'deki kara harekatında çok sayıda mezarlığı buldozerlerle yıktığı, mezar taşları ve kabristanları tahrip ettiği, bazı cesetleri mezardan çıkardığı belirtildi.

        "SAVAŞ SUÇU ANLAMINA GELEBİLİR"

        Haberde görüşlerine yer verilen hukuk uzmanları, mezarlık gibi dini alanların kasten tahrip edilmesi ve buraların askeri hedef haline getirilmesinin, uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirterek İsrail'in eylemlerinin "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.

        REKLAM

        İSRAİL ORDUSU DA DOĞRULADI

        İsrail ordusundan bir sözcü, CNN'e yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de bazı mezarları kazdığını doğrularken bunun, İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savundu.

        Sözcü, mezarlıkların Hamas tarafından "askeri amaçlarla" kullanıldığını iddia ederek İsrail ordusunun "mezarlıkları hedef almaktan başka seçeneği olmadığını" söyledi.

        İSRAİL, İSRAİLLİ ESİRLERİN GÖMÜLÜP GÖMÜLMEDİĞİNİ KONTROL İÇİN YAPTIKLARINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

        İsrail ordusu, AA muhabirinin mezarların açılmasına ilişkin sorusuna verdiği yazılı yanıtta da Gazze'de bazı mezarları açarak, cesetleri çıkardıklarını doğrularken bunun, Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

        Açıklamada, "Kritik istihbarat veya operasyonel bilgi alındığında İsrail ordusu, rehinelerin cesetlerinin bulunabileceğini gösteren bilgilerin bulunduğu belirli yerlerde hassas rehine kurtarma operasyonları yürütür." ifadesi kullanılmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi