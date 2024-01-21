"Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum."

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"Biz maç maç gideceğiz. Trabzonspor deplasmanında galip gelmek önemli bir başarı. Trabzonspor ne kadar eksik olursa olsun, böyle bir atmosferde maç kazanmak kolay değil. Bu sonucu aldığımız için tabii ki mutluyuz. Kazanmak önemli tabii ama farklı da bir skor aldık. Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi"